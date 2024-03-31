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        Ordu'da bisikletin çarptığı yaya yaralandı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde bisikletin çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 13:49 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:49
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        Ordu'da bisikletin çarptığı yaya yaralandı
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        Ordu'nun Altınordu ilçesinde bisikletin çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

        İlçenin Şarkiye Mahallesi sahilindeki bisiklet yolunda 65 yaşındaki Gülhan A'ya, Furkan G'nin (20) kullandığı bisiklet çarptı.

        Yere düşerek yaralanan kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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