Ordu'da bisikletin çarptığı yaya yaralandı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde bisikletin çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde bisikletin çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
İlçenin Şarkiye Mahallesi sahilindeki bisiklet yolunda 65 yaşındaki Gülhan A'ya, Furkan G'nin (20) kullandığı bisiklet çarptı.
Yere düşerek yaralanan kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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