Ordu'da AK Parti'li Güler yeniden seçildi; AK Parti 11, CHP 4, MHP 2, İYİ Parti ve YRP 1'er başkanlık kazandı

ORDU'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti’li Dr. Mehmet Hilmi Güler, yeniden belediye başkanı seçildi. İlçelerde ise 11’inde AK Parti, 4’ünde CHP, 2’sinde MHP, 1’inde İYİ Parti ve 1’inde de Yeniden Refah Partisi seçimi kazandı.

Ordu'da, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlarına göre, oyların yüzde 39,85’ini alan AK Parti adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler yeniden Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi. İlçe belediye başkanlıklarında ise 11’inde AK Partili, 4’ünde CHP’li, 2’sinde MHP’li, 1’inde İYİ Partili ve 1’inde Yeniden Refah Partili aday, seçimi önde tamamlandı.

Akkuş’ta AK Partili İsa Demirci, Altınordu'da CHP'li Ulaş Tepe, Aybastı’da AK Partili İzzet Gündoğar, Çaybaşı'nda Yeniden Refah Partili Mesut Karayiğit, Çatalpınar'da AK Partili Ahmet Özay, Çamaş'ta CHP’li Leyla Çıtır, Fatsa'da AK Partili İbrahim Ethem Kibar, Gölköy'de AK Partili Fikri Uludağ, Gülyalı'da MHP’li Medet Sipahi, Gürgentepe'de CHP’li Cemil Coşkun, İkizce'de MHP’li Osman Kaygı, Kabadüz'de AK Parti’li Yener Kaya, Kabataş'ta CHP'li Bülent Güney, Korgan'da İYİ Partili Sait Korgan, Kumru'da AK Parti’li Yusuf Yalçuva, Mesudiye'de AK Parti’li Cengiz Koçyiğit, Perşembe'de AK Parti’li Cihat Albayrak, Ulubey'de AK Parti’li İsa Türkcan, Ünye'de AK Parti’li Hüseyin Tavlı seçimin galibi oldu.

‘TÜM PARTİLER ÇOK ÖNEMLİ BİR SINAV VERDİLER’ Seçimleri AK Parti Ordu İl Başkanlığı binasında takip eden Hilmi Güler, seçim sonuçlarının belli olmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Tüm partilerin önemli bir sınav verdiğini belirten Güler, “Bugün demokrasimiz çok önemli bir sınavı başarı ile atlattı. Bu seçimde halkımızın kazandığını görüyoruz. Buradaki bütün çalışmalarımızı çok güzel bir organizasyon ile herhangi bir problem olmadan, demokrasilere yakışır şekilde başarı ile bitirdik. Halkımıza ve milletimize hayırlı olsun. Bildiğiniz gibi seçimler demokrasinin şölenleridir. Burada da başta teşkilatımız olmak üzere halkımız ile birlikte tüm partiler çok önemli bir sınav verdiler. Neticede demokrasimiz kazanmıştır. Bundan sonraki çalışmalarımızda hiç hızımızı kesmeden yoğun bir şekilde Ordu’muzun 19 ilçesi, 772 mahallesi ile birlikte çalışmalarımıza hiç hız kesmeden devam edeceğiz. Durmak yok, yola devam” dedi.

‘ORDU SINAVINI GEÇMİŞTİR’ Güler, bütün negatif etkenlere rağmen yükselmeye devam edeceklerini ifade ederek, “Ordu’da bütün negatif etkenlere rağmen alçalmadan, yükselmeye devam edeceğiz. Buradaki en samimi çalışmaları, faaliyetleri ve aynı zamanda mücadeleyi örnek bir biçimde, ahlaki olarak da hiçbir taviz vermeden, etik kurallara tam anlamıyla uyarak bir erdemlik örneği vermiştir. Bundan da güç alarak şunu ifade edeceğiz ki, Ordu’muz burada kazanmıştır, halkımız kazanmıştır ve örnek çalışmalardan dolayı ‘Cumhur İttifakı’mızın tüm mensuplarıyla, halkımızla, teşkilatımızla başarılı bir sınav vermiştir ve Ordu, burada sınavını geçmiştir” diye konuştu.

HİLMİ GÜLER KİMDİR 1949 yılında Ordu’da doğdu. İlk ve Ortaokulu Ordu’da İsmet Paşa İlk ve Ortaokullarında bitirerek; 1966 yılında Ordu Lisesinden, 1972 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden (ODTÜ) Metalurji Mühendisi olarak mezun oldu. Aynı üniversiteden Master ve Doktora derecelerini aldı. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde İGDAŞ ‘ta Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Üye (CEO) olarak görev aldı. 1996-1997 yıllarında Etibank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Türkiye’deki tüm üretimlerden sorumlu Başbakanlık Başdanışmanı olarak çalıştı. Etibank Genel Müdürlüğü döneminde Bor ve Trona (Doğal Soda), Krom yatırımlarına ağırlık vererek yeni projeler başlattı.