Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada baba ile oğlu öldü
Ordu'da tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
Ordu'da tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ayazlı Mahallesi’nde Aydoğan Güzelce (47) yönetimindeki pat-pat diye tabir edilen tarım aracı, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü Aydoğan Güzelce ile oğlu Eren Güzelce (15) olay yerinde hayatını kaybetti.
Baba ile oğlunun cenazesi Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.