Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi tabancayla vurularak yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 17:19 Güncelleme: 03.04.2024 - 17:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi tabancayla vurularak yaralandı.

        Kaledere Mahallesi Belediye Caddesi'nde bir banka şubesinin para çekme makinesi (ATM) önünde, A.U. ile Cengiz Özdemir (47) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.U, tabancayla Özdemir'e ateş etti.

        Bacağından yaralanan Özdemir, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis, A.U'yu gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cansız bedeni derin dondurucuda çıkan Lina'nın ölümünde karar!
        Cansız bedeni derin dondurucuda çıkan Lina'nın ölümünde karar!
        29 kişinin öldüğü gece kulübü görüntülendi!
        29 kişinin öldüğü gece kulübü görüntülendi!
        Trabzonspor'a 6 maç saha kapatma cezası verildi
        Trabzonspor'a 6 maç saha kapatma cezası verildi
        Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkacak mı?
        Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkacak mı?
        Mobil haberleşme tarifesine zam
        Mobil haberleşme tarifesine zam
        Diyarbakır'da ilk kez 'lahit' bulundu
        Diyarbakır'da ilk kez 'lahit' bulundu
        Eşini ve yanındaki erkeği öldürmüştü! Kan donduran ayrıntı ortaya çıktı!
        Eşini ve yanındaki erkeği öldürmüştü! Kan donduran ayrıntı ortaya çıktı!
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        Van Büyükşehir kararına DEM Parti'den itiraz
        Van Büyükşehir kararına DEM Parti'den itiraz
        Avrupa’da yasak Türkiye’de serbest! Mikroplastik ve nanoplastik tehlikesi
        Avrupa’da yasak Türkiye’de serbest! Mikroplastik ve nanoplastik tehlikesi
        Belediye başkan adayı suikast sonucu öldürüldü!
        Belediye başkan adayı suikast sonucu öldürüldü!
        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremi sonrası uyarı: Dikkatli olunmalıdır!
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremi sonrası uyarı: Dikkatli olunmalıdır!
        Yüzeyi otla kaplandı... 'Kızıl'ırmak!
        Yüzeyi otla kaplandı... 'Kızıl'ırmak!
        Sivilcenin formülü mutfaktaymış!
        Sivilcenin formülü mutfaktaymış!
        Mart enflasyonu açıklandı
        Mart enflasyonu açıklandı
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Milyarderler belli oldu
        Milyarderler belli oldu
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı

        Benzer Haberler

        Ünye Gücü, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselmeyi kutladı
        Ünye Gücü, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselmeyi kutladı
        'Patpat' kazasında ölen baba- oğul, yan yana toprağa verildi
        'Patpat' kazasında ölen baba- oğul, yan yana toprağa verildi
        Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada ölen baba ve oğlunun cenazesi defn...
        Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada ölen baba ve oğlunun cenazesi defn...
        Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada baba ile oğlu öldü
        Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada baba ile oğlu öldü
        Ordu'da 'patpat' kazası; baba ve oğlu öldü
        Ordu'da 'patpat' kazası; baba ve oğlu öldü
        İYİ Parti, Ordu'da 455 sandığa itiraz etti
        İYİ Parti, Ordu'da 455 sandığa itiraz etti