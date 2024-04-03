Ordu'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi tabancayla vurularak yaralandı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi tabancayla vurularak yaralandı.
Kaledere Mahallesi Belediye Caddesi'nde bir banka şubesinin para çekme makinesi (ATM) önünde, A.U. ile Cengiz Özdemir (47) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.U, tabancayla Özdemir'e ateş etti.
Bacağından yaralanan Özdemir, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, A.U'yu gözaltına aldı.
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