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        Ünye Gücü, Bornova maçı hazırlıklarına devam etti

        Kadınlar Futbol 1. Ligi'nde mücadele eden Ünye Gücü Futbol Kulübü, play-off 6. ve son haftada İzmir'de Bornova Hitabspor ile 7 Nisan Pazar günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 14:07 Güncelleme: 04.04.2024 - 14:07
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        Ünye Gücü, Bornova maçı hazırlıklarına devam etti
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        Kadınlar Futbol 1. Ligi'nde mücadele eden Ünye Gücü Futbol Kulübü, play-off 6. ve son haftada İzmir'de Bornova Hitabspor ile 7 Nisan Pazar günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Ordu temsilcisi, Ünye Çınarsuyu Tesisleri'nde teknik ve taktik çalışmanın yanı sıra çift kale maç yaptı.

        Kulüp Başkanı Deniz Benli, AA muhabirine, hedeflerinde Süper Lig'e çıkmak ve 4 büyükleri Ünye'de ağırlamak olduğunu söyledi.

        Sezon başında verdikleri sözü tuttuklarını belirten Benli, "Bu çıktığımız yolda inanarak ve mücadele ederek hedefimize ulaşmanın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz." dedi.

        Takımın teknik sorumlusu Muhammet Kışla ise 2016-2017 sezonunda 3. ligde mücadeleye başladıklarını ifade etti.

        Süper Lig'e çıkmanın gururunu yaşadıklarının altını çizen Kışla, "Biz bu sezon şampiyon olacağımızın hedefini koyduk. Çok çalıştık, çok mesai harcadık. Takımı şampiyon yaptık ve buralara kadar getirdik." diye konuştu.

        Takım kaptanı Aleyna Meral de kulüpteki 5. sezonu olduğunu anımsatarak, "Güçlü bir kadro kurduk. Üst düzey sporcularımız var. Bu süreçte tabi ki zorlu maçlar geçirdik ama gerek mental, gerek fiziksel olarak bu zorlu sürecin üstesinden gelerek istediğimiz sonuca ulaştık." değerlendirmesinde bulundu.

        Meral, takım olarak verdikleri mücadelenin zaferle sonuçlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Bu başarıya ulaşmak için öncelikle hedef koymak gerekir. Elbette sahada mücadele vermenin payı büyük ama öncelikle takım arkadaşlarına, ekibine ve yönetime güvenmekle başlıyor. Böyle olacağına inancımız tam olduğu için başardık. Gerek hocamız, gerek teknik ekibimizle ağabey kardeş gibiyiz. Takım arkadaşlarımızla arkadaştan da öte bağlar kurduğumuz için aslında biraz da bir birimiz için savaştık."

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