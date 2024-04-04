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        Sokakta silahlı saldırıya 6 gözaltı

        ORDU'nun Fatsa ilçesinde sokakta yürüyen kişiye silahlı saldırı düzenledikleri tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 13:25 Güncelleme: 04.04.2024 - 13:30
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        Sokakta silahlı saldırıya 6 gözaltı
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        ORDU’nun Fatsa ilçesinde sokakta yürüyen kişiye silahlı saldırı düzenledikleri tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.

        Fatsa ilçesinde 1 Nisan’da sokakta yürüyen kişiye silahlı saldırı yapıldı. İhbar üzerine Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü, olaya ilişkin soruşturma başlattı. Güvenlik kamerası ve mobese görüntülerini inceleyen polis, saldırıyı düzenleyenlerin R.A. (38), A.Y. (34), M.Ç. (31), M.V. (24), D.Ş. (25) ile B.E. (43) olduğunu belirledi. Polis, şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenleyip gözaltına aldı. Operasyonda şüphelilerin üzerlerinde, iş yerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 30 adet 9 mm çapında fişek ve 1 GPS cihazı ele geçirildi. ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘6136 Sayılı Yasaya Muhalefet’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. İşlemlerinin ardından 6 şüpheli, Fatsa Adliyesi’ne sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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