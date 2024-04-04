Ordu'da 23 öğrenci iftar yemeğinden zehirlendi

Fatsa Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Öğrenci Pansiyonu’nda kalan bazı öğrenciler, dün akşam iftar yemeği sonrası rahatsızlandı. Karın ağrısı, ishal, bulantı ve kusma şikayetleri görülen 23 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Fatsa Devlet Hastanesi'ne müracaat etti. Öğrencilerden 21'i müdahalelerinin ardından taburcu edilirken, 2 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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