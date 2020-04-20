Ordu’da ‘sözleşmeli tarım’ atağı Ordu Büyükşehir Belediyesi, kovid-19 salgını ile birlikte tekrar önem kazanan tarım alanına desteğini arttırıyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler: “Çiftçinin tarım ürünlerini satın alacak ve pazarlayacağız. Çiftçilere alım garantisi vererek üretime teşvik edeceğiz”

Nitelikli tarım ve üreticiyi destekleyen projeleri ile bilinen Ordu büyükşehir Belediyesi, kovid19 salgını nedeniyle bir kez daha önem kazanan tarım sektörüne desteğini arttırmak ve canlılık kazandırmak için sözleşmeli tarıma yöneliyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi, kurduğu sistem sayesinde 19 ilçenin tamamında işlenebilir boş arazi bırakmayacak şekilde tarım üreticilerine destek ve işbirliği programları gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, üretimi teşvik etmek ve tarım ürünlerden daha çok katma değer elde ederek hem il hem de ülke tarım sektörüne katkı sağlamak amacıyla Ordu’da yeni bir süreci başlattıklarını açıkladı. Güler, “Son bir yılda tarım alanında birçok projelere imza attık. Son kovid19 salgını ile birlikte tarımın önemi bir kez daha ortaya çıktı. ‘Tarımda Sözleşmeli Üretim Modeli’ adıyla başlattığımız çalışma kapsamında üreticilerin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.



Üreticiye alım garantisi

Bu sistem sayesinde birçok ürüne alım garantisi sağlayacaklarını belirten Başkan Güler, “Bu sistemi iki şekilde uygulayacağız. Birincisi üreticilerimizin ihtiyaç duyduğu tohum, fide, fidan, sabit tesis gibi ihtiyaçlarını karşılayacak ve bu girdilerin maliyeti oranında üreticilerimizin ürettiği ürünün bir kısmını alarak pazarlayacağız. İkinci olarak da kendi imkânları ile üretim yapan çiftçilerimizin ürünlerine belirli standartlarda üretmesi şartıyla alım garantisi vereceğiz. Böylelikle çiftçimiz ürününün pazar sorunu olmadığını en baştan bileceği için üretmekten çekinmeyecek, ayrıca yüksek standartlarda ticari değeri yüksek tarımsal ürünler üretecektir” diye konuştu.

Sözleşmeli üretim yapan üreticilere her türlü desteğin sağlanacağını belirten Başkan Güler, “Sözleşmeli üretim yapan üreticilerimizin tarımsal faaliyetlerinin tüm aşaması Belediyemiz bünyesinde bulunan Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığımız ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü uzman ekipleri tarafından takip edilecek ve üreticilere her türlü teknik destek sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.



Önce seracılarda uygulanacak

Başkan Güler, “Sözleşmeli Tarım Modeli’ni sezonu olması sebebiyle ilk etapta, ilimiz genelinde istekli seracılarımızla başlatıyoruz. Yaptığımız saha çalışmaları neticesinde sistemi benimseyen üreticilerimizle anlaştık ve seralarımızda dikilmek üzere sebze fidesi alım sürecini başlattık. Bu ay içerisinde fidelerimizin dikim işlemlerini gerçekleştireceğiz. Hasat başladıktan sonra da bu fideleri pazar şartlarında değeri oranında geri alarak sosyal proje kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtacağız” dedi.



“Sistem geliştirilecek”

Sözleşmeli üretim modelindeki ilerleyen süreçte daha da geliştirmeyi amaçladıklarını söyleyen Başkan Güler, şu bilgileri verdi:

“Sözleşmeli üretim modelindeki tarımsal faaliyet kollarımızı bölgemizin iklimsel ve toprak yapısı ile birlikte ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda ilerleyen zamanda daha da genişleteceğiz. Önümüzdeki süreçte de kesme çiçek ve süs bitkileri yetiştiriciliği, arı sütü, polen, propolis, kestane balı ve çiçek balı, Akkuş şeker fasulyesi ve Gürgentepe çoban fasulyesi, organik yumurta üretim sektörü, koyun yetiştiriciliği, mavi yemiş, kara mürver, ahududu, böğürtlen, tıbbi ve aromatik bitkiler ile kadın üreticilerimizin ürettiği işlenmiş yöresel ürünler gibi (pekmez, reçel, marmelat, sirke, turşu, vb) tarımsal faaliyet kollarında uygulamayı düşünüyoruz. Yapacağımız bu yeni çalışma ile İlimiz tarımının çok hızlı bir ivme kazanacağına inanıyor, sürecin İlimiz ve ülkemiz tarımına hayırlı olmasını diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.