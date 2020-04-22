Ordu’da bal ormanı 9’a ulaştı

Ordu’da; arıcılığın biyolojik çeşitliliğin korunması, gelecek nesillere aktarılması, sürdürülebilir gıda güvenliği ve erozyonun önlenmesi açısından 2012 yılında uygulamaya konulan bal ormanı sayısı 9’a ulaştı.

Bal üretimi açısından Türkiye genelinde 1. olan Ordu'da organik bal elde etmek amacıyla 2012 yılında başlayan çalışmalar kapsamında 9 yılda Gölköy ilçesinin Düzyayla yöresinde Dibektaşı Bal Ormanı, GölköyDamarlı Yaylası'nda UlubeyGölköy Bal Ormanı, GürgentepeBektaş Yaylası'nda Gürgentepe Bal Ormanı, Mesudiye ilçesi Gölpınar Mahallesi'nde Gölpınar Bal Ormanı, Mesudiye Konacık Bal Ormanı, Mesudiye Sarıçiçek Yaylası Bal Ormanı, AybastıKuzköy Yaylası'nda Kuzköy Bal Ormanı, ÜnyeSarı Halil Yaylası Bal Ormanı ve Perşembe ilçesinde Kurşunçal Bal Ormanı olmak üzere 9 bal ormanı arıcıların ve vatandaşların hizmetine sunuldu.

Toplam 8 bin 379 dekar alana sahip 9 adet bal ormanlarında mor çalı çileği, orman gülü taflan, ıhlamur, böğürtlen, kestane, alıç, ahlat, kuşburnu, yalancı akasya, kekik, dadırak, dağ çileği, barut ağacı, dağ armudu, kuş üvezi, mürver, su pençesi, akçaağaç, yabani erik, yabani elma, kızılcık gibi yüzlerce çeşit bitkiden arılar bal yapabiliyor. Bal ormanlarındaki bitki çeşitliliği sebebiyle de arıcılar bu alanlara büyük ilgi gösteriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.