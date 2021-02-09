Kırsal mahallelerdeki okullar dezenfekte ediliyor

Ordu’nun Altınordu kırsal mahallelerde bulunan ilk ve ortaokullarda başlattığı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Köy okullarının, 15 Şubat’ta korona virüs (Kovid19) salgınıyla mücadele tedbirleri doğrultusunda yüz yüze eğitime başlayacağının açıklanmasının ardından, Altınordu Belediyesi ekipleri kırsal mahallelerde bulunan ilkokul ve ortaokullarda dezenfekte çalışması başlattı. Altınordu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yüz yüze eğitim dönemi öncesinde kırsalda bulunan tüm okullarda sınıflar başta olmak üzere öğrencilerin toplu olarak kullandıkları yemekhane, konferans salonu, koridorlar, merdivenler, lavabo ve kapı kolları dahil temas edilebilecek her alanı dezenfekte ediyor.

Pandemi sürecinde virüsün yayılımının önlenmesi ve toplum sağlığının korunması için hijyen çalışması yürüttüklerini belirten Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “15 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde başlanılması planlanan yüz yüze eğitim öncesi okullarımızda hijyen bakımından gerekli bütün önlemleri alıyoruz. Öğrencilerin daha sağlıklı, güvenli ve hijyenik bir ortamda ders başı yapabilmeleri için ilçe genelindeki tüm okullarımızda ekiplerimiz tarafından dezenfekte çalışması yürütülüyor. Her zaman olduğu gibi bundan sonrada yarınlarımız olan çocuklarımızın sağlıklı ortamda eğitim öğretimlerini sürdürebilmeleri için katkı vermeye ve yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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