Ordu’da ulaştırma yatırımları hız kesmiyor Ordu il genelinde halen toplam bedeli 4 milyar liralık ulaştırma yatırımı bulunuyor

Ordu’da son 17 yılda en fazla yatırım yapılan ulaştırma alanında yatırımlar hız kesmeden sürüyor.

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, Ordu il genelinde halen yaklaşık 4 milyar liralık ulaştırma yatırımının devam ettiği öğrenildi. Buna göre, 2020 yılında 2 yatırım tamamlanırken devam eden 38, ihale aşamasında 2 adet, proje aşamasında 4 adet olmak üzere toplamda 46 adet proje bulunduğu belirtildi.

Söz konusu projelerin toplam bedelinin 3 milyar 947 milyon lira olduğu ve bugüne kadar toplam 1 milyar 648 milyon lira harcama yapıldığı kaydedildi.

Ordu il genelinde halen Ordu Çevre yolu 2. Etabı, GürgentepeGölköy yolu, Kabadüz Çambaşı yolu, KumruKorgan (Çamiçi) ayrımı, FatsaAybastı, GölköyAybastı Kaleköy yolu, ÇaybaşıÜnye Tekkiraz yolu, FatsaAybastı, Gölköy, AltınorduPiraziz arasında heyelan ıslah çalışmaları, KaradenizAkdeniz yolu kapsamında Topçam 2. Ve 3. Kısım yolu, Fatsa İslamdağKorgan yolu çalışmaları sürüyor.

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