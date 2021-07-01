Boğulma tehlikesi geçiren Ömer, hastanede tedaviye alındı

Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), (DHA)ORDU´nun Ünye ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Ömer Mustafa Çoban (15), hastanede tedaviye alındı.
Atatürk Mahallesi sahilinde öğle saatlerinde 3 arkadaşıyla birlikte denize giren Ömer Mustafa Çoban, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Arkadaşları, gözden kaybolan Ömer´e ulaşamayınca polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Su Kazalarını Engelleme Merkezi´ne bağlı ekipler, yapılan çalışmayla Ömer Mustafa Çoban´ı bulup, sudan çıkardı.
Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırılan Çoban´ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Ünye Turgut DAĞDEVİREN
2021-07-01 17:53:36
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