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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi kilise sanat alanı oldu

İHA

Tarihi kilise sanat alanı oldu

Ordu’nun Altınordu ilçesi Taşbaşı Mahallesi'nde bulunan, 1853 yılında tamamı kesme taştan örülerek inşa edilen, 1937’den sonra 1987 yılına kadar cezaevi olarak kullanılan, daha sonra kültür merkezi olarak tescil edilmesine rağmen gerektiği gibi kullanılamayan tarihi kilise yapılan düzenleme ile sanat alanına dönüştürüldü.
Ordu Büyükşehir Belediyesi himayesinde yeniden düzenlenen ‘Ordu Taşbaşı Sanat Alanı’, gerçekleştirilen törenle kapılarını ziyaretçilerine açtı. Programda ayrıca Büyükşehir Belediyesi uhdesinde Genel Sanat Direktörlüğü’nü Emin Öztürk’ün yaptığı ilk sergi olarak hazırlanan ‘Demo Sergi’ açılışı da gerçekleştirildi.
Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Demo Sergisi Genel Sanat Direktörü Emin Öztürk, bir hayal ile başlayan projenin gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Taşbaşı Sanat Alanı’nın yerel ve evrensel kültürler arasında bir köprü kuracağının altını çizen Öztürk, alanın toplumla iç içe olan bir sanat merkezi olacağını söyledi.
Protokol konuşmaları öncesi Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e bir sürpriz yapıldı. Başkan Güler’in doğup büyüdüğü mahallesi Taşbaşı ile ilgili kaleme aldığı “Taşbaşım” adlı şiir seslendirildi. 11 yaşındaki Ümit isimli çocuk tarafından seslendirilen şiir Başkan Güler’e ve katılımcıları maziye götürerek duygu dolu anlar yaşattı.

“Ordu sanat yoğunluğu çok yüksek bir şehir”
Programda konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu’nun sanat alanında çok önemli bir çalışmaya imza atıldığını söyledi. Ordu’nun sanat yoğunluğunun çok yüksek olduğuna dikkat çeken Başkan Güler, doğup büyüdüğü Taşbaşı Menekşe Sokak'ın bir sanat merkezine dönüştürülmesini görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.
Güler, şöyle konuştu:
“Bu çalışma Ordu’nun sanatta Süper Lige çıkışıdır. Ordu bütün güzelliklere layık bir şehir, hatta daha fazlasına layık bir şehir. Biz bunu gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız. Sanatın evrensel bir dili var, gönülleri okşayan mesajları var ve aynı zamanda da bir kalite belgesi olarak dünyadaki bütün gelişmiş şehirler arasında bir skalası bir cetveli var. Bu cetvelde Ordu çok önde. Bu güzel ve mütevazi şehir, sanat yoğunluğu çok yüksek bir şehir. Biz buna layık olmaya çalışacağız. Bugün bir dönüm noktası. Türkiye’de ve dünyada çok kişi buradaki sanatkarların eserleriyle Ordu’yu çok öne çıkaracaklar. Bundan sonra işimiz daha zor. Çok öne çıkmış Ordu’nun bireyleri olarak ona layık olacak niteliğe ve niceliği ortaya kayacağız.”
Konuşmalarının ardından Taşbaşı Sanat Alanı ve Demo Sergi kurdele kesimi ile ziyarete açıldı. Program Türkiye’nin 32 değerli sanatçısının birçok eserinin yer aldığı Demo Sergi’nin gezilmesinin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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