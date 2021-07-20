Ordu'da bayram mutluluğu

Ordu'nun Ünye ilçesinde sabah ezanından sonra bayram namazını kılmak için camilere giden vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak bayram namazını eda etti.

Dünyanın Müslüman coğrafyasının dört bir yanında Kurban Bayramı sevinci yaşanırken, vatandaşlar ise sabahın erken saatlerinde camilere akın etti.

Saat 05.50’de Ünye Merkez Büyük Camisi'nde kılınan Bayram Namazı öncesi Ünye Müftüsü Hüseyin Okuş, kurban kesilirken ve kesim sırasında uyulması gereken kuralları cemaatle paylaştı.

Sosyal mesafeye uyularak kılınan namazının ardından vatandaşlar ise birbirleriyle bayramlaştı.

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