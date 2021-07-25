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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’ya şehit ateşi düştü

İHA

Ordu’ya şehit ateşi düştü

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney, bugün memleketi Ordu'da düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.
Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerin hain saldırısında 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Bölgedeki kirpi aracına düzenlenen saldırıda şehit olan İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney'in Ordulu, Sözleşmeli Er Emrah Arslan'ın ise Samsunlu olduğu öğrenildi. Şehit İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney, bugün memleketi Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Akpınar
Mahallesi’nde kılınacak namaz sonrası düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

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