14 yaşında ailesini katleden çocuktan 'psikolojik baskı' iddiası (2)

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TUTUKLANDI

Ordu'nun Korgan ilçesinde fındık toplama tartışmasında polis babasının tabancasıyla ateş ederek annesi Rahime ve ağabeyi Murat Yalpı ile anneannesi Cennet Gedek´i öldürüp, babası Cemalettin Yalpı´yı ise ağır yaraladığı suçlamasıyla gözaltına alınan F.Y. (14), sevk ediliği adliyede çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu

2021-08-29 12:32:08



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