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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’da maskeli hırsızlık olayının failleri tutuklandı

İHA

Ordu’da maskeli hırsızlık olayının failleri tutuklandı

Ordu’nun Altınordu ilçesi Kökenli Mahallesi'nde 5 Haziran 2022 Pazar günü gece saatlerinde yüzleri maskeli şüpheli şahıslar tarafından bir iş yerinin pencereleri ve güvenlik kameraları kırılmak gerçekleşen hırsızlık olayının failleri yakalandı.
Ordu Jandarma Komutanlığınca söz konusu hırsızlık olayının aydınlatılması maksadıyla, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Jandarma Asayiş Timleri tarafından özel bir ekip görevlendirildi. Yapılan titiz çalışmalar ve araştırmalar sonucunda, hırsızlık suçunu işledikleri tespit edilen H.K. (25), M.Ş. (26) ve U.G. (36) isimli şahıslar yakalandı.
Mahkemeye sevk edilen şüpheli şahıslardan H.K ve M.Ş. isimli şahıslar tutuklanırken, U.G. isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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