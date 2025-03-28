Ordu'nun peribacaları patlatıldı

Dişkaya Mahalle Muhtarı Mehmet Başköy ise "Bugün nasip olursa kayaları patlatacağız. Bu esnada mahallenin grup yollarını kapattık. Bu kayaların mahallemizi tehdit ettiği bölgede 35 hanemiz var. Buraların tahliyesini gerçekleştirdik. Mahalleyi güvenlik altına aldık şu an hiçbir sıkıntımız yok. Tüm güvenlik tedbirlerini aldık. Nasip olursa kısa süre içerisinde kayaları patlatıp, sonra da daha huzurlu ve emniyetli şekilde mahallemizde yaşamaya devam edeceğiz” diye konuştu.