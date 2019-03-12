Orgazm olan kadınlar daha çabuk hamile kalıyor

Bazı bilim insanlarının, üreme başarısında bir görevi olmadığını düşündükleri kadın orgazmıyla ilgili önemli bir keşif yapıldı. Bilim insanları, kadınların orgazm olduklarında hamile kalma olasılıklarının yüzde 15 daha fazla arttığını buldu.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, İrlanda’daki University College Cork’ta yapılan ve orgazm gizemini aralayan araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi:

“Kadın orgazmı ile gebelik şansı arasındaki bağlantıyı test etmek için yaşları 26 – 52 arasında değişen altı kadınla birlikte çalışıldı. Kadınlardan bir ay boyunca yaşadıkları orgazm adedini kaydetmeleri istendi. Ardından kadın rahminde bulunan sıvı miktarı, orgazma ulaşılan ve ulaşılmayan durumlar için karşılaştırıldı.

Sonuçlar, kadınların orgazma ulaştığında yüzde 15 daha fazla sıvı bulundurduklarını, bunun da rahimde toplanacak sperm miktarı için bir gösterge olduğunu ortaya koymaktadır. Çünkü kadın orgazma ulaştığında spermler baskın yumurtalığa doğru emiliyor. Bunun, gebelik şansını en üste çekmek için gereken, spermleri ileri itmek üzere rahimdeki kasların kasılmasını sağlayan “aşk hormonu” oksitosinin salgılanması nedeniyle olduğu düşünülüyor. Aşk hormonu oksitosin, kadın cinsel olarak zirveye ulaştığında salgılanır.

'Rahimde spermin tutulması, sperm rahim boynundan uterusa taşınırken gebe kalmak için daha iyi bir şans demektir. Kadın orgazmı bu sürece anlamlı bir şekilde yardımcı olur. Dolayısıyla, orgazm olmaları halinde kadınların hamile kalma ihtimali yüzde 15 daha fazla.”