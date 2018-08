Orlando City - New England Revolution maçı rakamları

Orlando City ve New England Revolution, 05 Ağustos 2018 Pazar günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 02:30. 22 puanlı Orlando City 20. sırada bulunuyor, New England Revolution 28 puana sahip ve 12. sırada. Ev sahibi Orlando City, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. New England Revolution son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 428. İddaa'da Orlando City kazanır 1.85, berabere biter 3.20, New England Revolution kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Orlando City önceki hafta Philadelphia Union mücadelesinde 6-1 yenildi.

New England Revolution ise Montreal Impact karşılaşmasında 2-3 kazandı.

Orlando City, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Orlando City, kendi sahasında 19 gol attı, 20 gol yedi.

New England Revolution, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. New England Revolution, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 18 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ