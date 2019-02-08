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Vali Bilgin, özellikle Yıldız Dağları eteklerindeki Balkan köylerinin kar yağışı ile ayrı bir güzellik sunduğunu anlatan Bilgin, "Yıldız Dağları ve Longoz Ormanları, dünyada görülmeye değer ender yerler arasında. Özellikle bu zenginliklerimiz, kar yağışı ve yaz mevsiminde görülmesi gerekiyor. Yıldız Dağları eteklerinde bulunan köylerimiz ise ayrı bir güzellik sunmakta. Bölgemize kar yağıyor, ancak ılıman havası dikkat çekici" diye konuştu.