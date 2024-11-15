Ortadoğu'da kritik dönemeç
Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, ABD ile yürütülen ateşkes müzakerelerinde kritik anlaşmazlık noktalarını gündeme taşıdı. Ateşkes taslağı, karar 1701'in uygulanmasını denetleyecek bir mekanizma oluşturulmasını öngörürken, Lübnan bu mekanizmanın mevcut üçlü komisyonla (Lübnan, İsrail ve UNIFIL) sınırlandırılması gerektiğini savunuyor. İsrail'in ABD liderliğinde yeni bir gözlem mekanizması talebi, Lübnan'ın egemenlik hassasiyetini daha da artırmış durumda. Habertürk TV Dış Politika ve Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberi...
Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, ABD ile yürütülen ateşkes müzakerelerinde kritik anlaşmazlık noktalarını gündeme taşıdı. Ateşkes taslağı, karar 1701’in uygulanmasını denetleyecek bir mekanizma oluşturulmasını öngörürken, Lübnan bu mekanizmanın mevcut üçlü komisyonla (Lübnan, İsrail ve UNIFIL) sınırlandırılması gerektiğini savunuyor. İsrail’in ABD liderliğinde yeni bir gözlem mekanizması talebi, Lübnan’ın egemenlik hassasiyetini daha da artırmış durumda.
ABD ve İsrail’in Talepleri: Yeni Mekanizma ve Askeri Güvenceler
1701 sayılı BM kararı, ateşkesin uygulanmasını denetlemek ve anlaşmazlıkları çözmek için üçlü bir komisyonun varlığını öngörüyor. Ancak İsrail, ABD liderliğinde bir gözlem mekanizması talep ederek, sınır bölgesindeki Hizbullah’ın etkisini tamamen kontrol altına almayı hedefliyor. Bu talebe karşı çıkan Berri, mevcut mekanizmanın yeterli olduğunu belirtti ve alternatif bir mekanizmanın Lübnan’ın egemenliğini zedeleyeceğini vurguladı.
Ek olarak, ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail’e, Hizbullah’ın sınır bölgesinde yeniden güçlenmesini önlemek için askeri güç kullanma hakkını destekleyen bir garanti mektubu vereceği ifade ediliyor. Bu taahhüt, İsrail’e önemli bir stratejik avantaj sunarken, Lübnan tarafında ciddi güvenlik endişelerine yol açıyor.
Lübnan’ın Egemenlik Hassasiyeti ve Tepkisi
Berri, ateşkes anlaşmasının İsrail ordusuna Lübnan’da hareket serbestliği tanımadığını ve bu konuda herhangi bir müzakerenin mümkün olmadığını açıkça ifade etti. “Amerikalılar, egemenliğimizin ihlal edilmesine izin vermeyeceğimizi biliyor” diyen Berri, Lübnan’ın bu konuda kararlı bir duruş sergilediğini vurguladı.
ABD’nin arabuluculuğunda ilerleyen müzakerelerdeki bu çıkmaz, ateşkesin kalıcı hale gelmesini zorlaştırıyor. Lübnan tarafı, bölgedeki dengelerin korunması için uluslararası mekanizmaların güçlendirilmesini talep ederken, İsrail’in talepleri Lübnan’ın iç siyaseti ve egemenlik kaygıları üzerinde baskı yaratıyor.
Bölgedeki Gelecek Senaryoları
ABD özel temsilcisi Amos Hochstein’ın bölgeye yapacağı olası ziyaret, müzakerelerde ilerleme sağlanmasına bağlı. Ancak mevcut şartlarda, Lübnan’ın egemenlik hakları ve İsrail’in güvenlik talepleri arasındaki derin uçurum, ateşkesin uygulanabilirliğini zora sokuyor. Lübnan’ın mevcut mekanizmaya bağlı kalma kararı, İsrail’in stratejik hedefleriyle doğrudan çatışıyor ve bu durum, sınır bölgesindeki gerilimi artırabilir.
Lübnan-ABD-İsrail arasındaki bu müzakereler, yalnızca bölgesel barış açısından değil, aynı zamanda Orta Doğu’daki güç dengelerinin nasıl şekilleneceği konusunda kritik bir dönemeç olarak görülüyor.