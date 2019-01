10 | 70

Üstelik romantik komedinin altın yıllarında çekilmiş bir film... Diğer bir deyişle, Akademi'nin romantik komediyi ciddiye aldığı ve “It Happened One Night” (1934) ya da “You Can't Take It With You” (1938) gibi yapıtlara en iyi film Oscar'ını takdim ettiği bir dönem... Ne var ki, en azından birkaç adaylık alması beklenirken tümüyle pas geçilmişti.