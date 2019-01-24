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2014'de “The Grandmaster” ile gelen iki adaylık (görüntü yönetmenliği ve kostüm tasarımı) dışında Akademi nezdinde kayda değer hiçbir başarısı yok. “Aşk Zamanı” gibi gösterime girer girmez klasikleşmiş, birçok soruşturmada 2000'li yılların en iyilerinden biri olarak gösterilen bir filmin tek bir kategoride dahi aday gösterilmemesi şaşırtıcı. Belki de Akademi için fazla sanatsaldı...