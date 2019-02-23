Oscar heyecanı Habertürk'te

Oscar'ın tüm heyecanı Habertürk'te...

Bu yıl 91'incisi gerçekleştirilecek Akademi Ödülleri, pazar gecesi Los Angeles'da verilecek.

Mehmet Çalışkan, 'Haftanın Portresi'nde '3 Milyar $'lık Oscar Amca' başlığıyla Oscar hakkındaki çarpıcı bilgileri derledi.

Ayrıca kırımızı halı geçişinden kapanışa kadar Oscar töreninde yaşananlar dakika dakika Habertürk'te olacak.

Hepsi pazar günü Habertürk'te..