Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) tarafından düzenlenen "OSD Buluşmaları"nın ikincisi, Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) Genel Direktörü Eric-Mark Huitema ve sektör temsilcilerinin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu yıl otomotiv sektöründe birçok ilkin ve birçok sıkıntılı sürecin yaşandığını dile getirdi.

Geçen yılın başı itibarıyla otomotiv endüstrisine yönelik hükümet tarafından bazı önlemler alındığını hatırlatan Yenigün, "Haziran ayında hurda teşviki devreye girdi, alınan her önlem bir miktar otomotiv ekonomisindeki kötü gidişi yavaşlattı. Daha sonra devreye giren birçok önlem Ağustos ayında yaşadığımız sıkıntılı sürecin yansımalarını bir miktar ortadan kaldırmaya yönelikti. Özellikle ÖTV ve KDV destekleri bu yılın ortasına kadar sürdü" diye konuştu.

Bu önlemlerin geçici olduğunu belirten Yenigün, "Bu tür kısa süreli ayrıcalık ve teşvik yaratma konusu esasında bence veya bizce sektörü ayakta tutmaya veya onun gelişmesini sağlamaya yönelik önlemler değil. Bunun bir ekosistem olarak tarif edilmesi gerekiyor. Ve bu ekosistemin içerisindeki bütün paydaşların bir araya gelip uzun vadeli Türkiye'deki bu otomotiv ekonomisini, bu kadar başarılı bir ekonomiyi gelecek dönemlerde yine lokomotif endüstri olacak şekilde formata sokmasını sağlıyor olmamız lazım" ifadelerini kullandı.

'2020'DE TOPARLANMA BEKLİYORUZ'

Yenigün, Türkiye otomotiv endüstrisinin tekrar geçmişteki 1 milyonlar seviyesine çıkmasını hedeflediklerini belirterek, "Hevesimiz, bugünkü durumdan bir an önce 2015-2017 yıllarındaki 1 milyon adetlik pazar seviyesine çıkmak. Ardından da bu rakamı 1.5 milyona ve uzun vadede de 2 milyona çıkaracak planları oluşturmamız ve devreye almamız gerekli. Türkiye'nin kişi başına araç kullanım rakamlarına baktığınız zaman, bunun Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin bile ulaştığı seviyenin aşağısında olduğunu göreceksiniz" dedi.

Otomotiv sektörünün mevcut durumuna da değinen Yenigün, "Otomotiv pazarı 3 yıl önceki 1 milyon adet seviyesinden önce 670 bine geldi, sonra bu yıl itibarıyla muhtemelen 400-480 bin civarına gelecek. 2020'de de yüzde 15-20 gibi bir miktar toparlanma bekliyoruz. Gelecek yıl için pazar öngörüsü 600 binler civarında. Sektörü her zaman dengeleyen ihracatta bir miktar durağanlaşma var. Üretimin bu yıl içinde yüzde 7, ihracatın yüzde 6 daraldığını görüyoruz. Bunlar bizim için iyi rakamlar değil" ifadesini kullandı.

'TÜRKİYE YOLLARINDA 5 BİN ELEKTRİKLİ ARAÇ VAR'

Etkinlikte konuşan ACEA Genel Direktörü Eric-Mark Huitema ise, otomotiv endüstrisinde mobilite ve dönüşüm konularını ele aldı.

OSD'nin ACEA üyesi olmasından dolayı mutlu olduklarını belirten Huitema, "Birlikte iyi çalışırsak Türkiye dahil olmak üzere Avrupa'yı ve sektörümüzü Avrupa'da çok daha rekabetçi hale getirebiliriz. Çünkü dünyada hala büyüme potansiyeli var" dedi.

Otomotiv sektörünün Avrupa için önemine dikkati çeken Huitema, "13.8 milyon Avrupalı ekmeğini otomotiv sektöründen kazanıyor. Yaklaşık bütün imalat istihdamının yüzde 11'i otomotivde ve 428 milyar euro vergi geliri oluşturuyoruz" diye konuştu.

Huitema, otomotiv sektöründeki büyük dönüşümün iki itici gücü olduğunu ve bunlardan birinin karbonun azaltılması diğerinin de bağlantılı ve otomatik sürüş olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de elektrikli araç kullanımına ilişkin bazı verileri de paylaşan Huitema, "Şu anda trafikte 5 binden fazla elektrikli araç var, hibrit de buna dahil. Türkiye'deki toplam arabaların binde birinden az. Bu da ilginç. Çünkü çok sayıda dizel, benzin hatta LPG'li araç var. Belki bu yüzden Türkiye'de elektrikli araç kullanımı biraz daha yavaş başlayacak. Çünkü CNG ve LNG karbondioksit emilimi açısından daha düşük. Yani siz zaten iyi bir iş çıkarıyorsunuz ama istediğimiz bu değil" dedi.

Avrupa'da 2.7 milyon elektrikli araç olduğu bilgisini paylaşan Huitema, "Bu, toplam araçların yüzde 1'ine denk geliyor ve burada en büyük zorluk da elektrikli araçların fiyatı. Elektrikli araç miktarının artırılması yönünde talep var ama fiyatın makul olmaması hala önemli bir engel. Sektör olarak bu konunun üzerinde çalışılması lazım" ifadelerini kullandı.

'ELEKTRİKLİ ARACIN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL ŞARJ İSTASYONU'

Huitema, şarj istasyonlarının çok yaygın olmamasının da elektrikli araç konusunda ki bir diğer zorluk olarak görüldüğünü belirterek, "Altyapının dağılımda bir dengesizlik var. Şarj istasyonları genelde yoğun nüfusun olduğu yerlerde var ancak kırsal bölgelere geçtiğinizde şarj istasyonu bulmak zorlaşıyor" dedi.

Otomotiv sektöründeki dönüşümle birlikte istihdamda azalmalar görülebileceğine işaret eden Huitema, "Bizim de Avrupa'da 300-330 bin kişinin işinden olacağı yönünde bazı tahminlerimiz var. Ama yapay zeka ve yazılım geliştirme gibi alanlarda yeni istihdamlar da ortaya çıkacak. Yani 300 ila 330 bin kişinin işinden olacağını düşünürsek bunun net etkisi 250 bin kişi olacaktır. Bu geçiş sürecini yönetmek için beceri açığını kapatacak bazı eğitimler vermek gerekiyor" diye konuştu.