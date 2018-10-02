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Osman Özköylü: “Sadece prim vererek, pirim alarak bu işler yürümez”

Denizlispor Teknik Direktörü Osman Özköylü, takımının daha ilerilere gitmesi için kazanmanın yanında beklentilerin de karşılanması gerektiğini ancak kulüpte 2 aydır kimsenin maaşlarını alamadığını belirterek, “Bizim de evde çoluğumuz çocuğumuz var. Onlar evde taş yemiyorlar, biz evde karga beslemiyoruz. 2 aydır bu kulüpte hiçbir ödeme yapılmıyor” dedi.

02 Ekim 2018 Salı, 11:02 | Güncelleme: İHA

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor’da Teknik Direktör Osman Özköylü, takıma 2 aydır hiçbir ödeme yapılmadığını iddia ederek yönetime sitem etti. Özköylü, ligde üst üste aldığı başarılı sonuçlarla 7. haftayı dördüncü sırada tamamlayan takımın daha ilerilere gitmesi ve ayakta kalması için dışarıdan da mutlaka maddi-manevi desteğin olması gerektiğini söyledi.

"OYUNCULARIN DA BİR YERE KADAR GÜCÜ SABRI VAR"

Takımın bir beklenti içerisinde olduğunu aktaran Özköylü, “Yaklaşık 2 aydır bu kulüpte hiçbir ödeme yapılmıyor. Oyuncular o beklentinin içindeler, bizler beklenti içerisindeyiz. Sadece prim vererek, prim alarak bu işler yürümez. Oyuncuların da bir yere kadar gücü var, bir yere kadar sabrı var veya bir yere kadar bu sıkıntıları biz ayakta tutmaya çalışırız. Daha sonra o kırılma başladığı zaman her şey tekrar başa döner. O yüzden de kazandığı bu başarının, maçlarının hiçbir kıymeti kalmaz. O yüzden tüm şehrin ileri gelenlerinin, camianın, yönetimin üzerine düşen çok önemli görevler var. Bu takım Denizlispor için bir şanstır. Denizlispor Kulübü, camiası ve şehri için böyle bir şans var. Bu kadar güzel ve kaliteli bir oyuncu gurubunu yakalamışken bu şehir daha çok sahip çıkmalı, oyuncuların beklentilerine cevap vermeli” açıklamasında bulundu.

"YAPTIĞIMIZ İŞİN KARŞILIĞINI ALMAK İSTİYORUZ"

Şehri ve camiayı sevdiklerini ancak yaptıkları işin karşılığını almak istediklerini dile getiren Özköylü, “Neticede hepimiz profesyoneliz, burada profesyonel insanlar olarak da bu kulübü, şehri camiayı seviyorum ama neticede bizim de evde çoluğumuz çocuğumuz var. Onlar evde taş yemiyorlar, biz evde karga beslemiyoruz. Biz de yaptığımız işin karşılığını almak istiyoruz. Fedakarlık yapabiliriz, 10 gün, 20 gün, bir ay, iki ay geçer ama daha fazlası olmaz. Herkesin bir beklentisi var. Buna karşılık vermesi gereken de yönetimdir” şeklinde konuştu.

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