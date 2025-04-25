Anne ile kızı böyle öldü! Sulama kanalında kahreden ihmal! Osmaniye'de, sulama kanalının kenarında oynarken ellerini yıkamak istediği sırada 6 yaşındaki Özlem akıma kapıldı. Onun peşine koşan 37 yaşındaki Cennet Üstün de hayatını kaybetti. Anne ile kızının ölüm anı kameraya yansırken, olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Bir doğal gaz firması tarafından yapılan kazı çalışmasında, kanaldan demir boru içinde geçirilen elektrik kablolarının izolasyonunun zarar gördüğü ve kaçak elektrik akımı oluşturduğu değerlendirildi" denildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 25.04.2025 - 07:56 Güncelleme: 25.04.2025 - 08:14 facebook

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