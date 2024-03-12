Destici: Devletin ve milletin bir kuruşuna kim el sürerse o el kırılmalı

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlarından ve İBB Spor Kulübü Başkanı olarak görev yapan Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda para destelerini sayarken çekildiği iddia edilen görüntülere tepki göstererek, "Bu paraların İstanbul Belediyesi ile CHP İl Başkanlığı arasında bir ilişkinin sonucu ortaya çıktığı söyleniyor. Elbette bu bir iddia. Bunu ortaya çıkaracak olan savcılarımızdır. Biz istiyoruz ki devletin ve milletin bir kuruşuna kim el sürerse o el kırılmalı" dedi.

Bir dizi ziyaret ve toplantı için Osmaniye'ye gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Toprakkale Güneş Enerjisi Santrali’nin açılışına katıldı. Daha sonra partisinin seçim koordinasyon merkezi açılışına katılan Destici, 31 Mart seçimlerinde adayları için destek istedi. Burada açıklamalarda bulunan Destici, asker ve polislerin 40 yıldır kahramanca terörle mücadele ettiğini, ancak PKK'nın siyasi uzantılarını da seçim mahallinde gördüklerini söyledi. DEM Parti'nin biri kadın, biri erkek olmak üzere iki eş genel başkanı olduğunu aktaran Destici, erkek olan eş başkanın, "Türkiye'nin İHA'ya, SİHA'ya, KAAN'a, uçağa ihtiyacı yok" dediğini hatırlattı. Bu sözlere tepki gösteren Destici, "Evet onlar için olmayabilir. Çünkü Türkiye kendi İHA'sını, SİHA'sını üretmediği dönemlerde bunların yol arkadaşı olan teröristler, ülkemiz içinde de dışında da cirit atıyorlardı. İstedikleri anda terör eylemi koyuyorlardı. Sınırlarımız içinde binlercesi vardı. Ama özellikle SİHA'lar devreye girdikten sonra mağaralarından, inlerinden kafalarını çıkaramadılar. Çünkü çıkardıkları anda Türk askeri, Türk Mehmetçiği ve İHA’lar, SİHA'lar tepelerine biniyor. Bu hainin de karın ağrısı bundan. Biz İHA, SİHA yapmayacağız, biz uçak, top, füze, nükleer yapmayacağız, gelecekler aynen Gazze gibi bizi bombalayacaklar. Çoluğumuzu, kadınımızı, kızımızı öldürecekler, Suriye, Irak, Afganistan gibi parçalayacaklar. Bu hainler de buradan kendilerine konum elde edecekler. Öyle bir dava yok. Elhamdülillah kendi İHA'mızı da SİHA'mızı da üretiyoruz, bombamızı da füzemizi, muharip uçağımızı da yapıyoruz. Velhasıl savunma sanayi için ne gerekiyorsa onu yaptık ve yapmaya devam edip tepelerine binmeye devam edeceğiz" dedi.

'HUKUK GEREĞİNİ YAPMALIDIR'

Devlete, ülkeye ve millete sahip çıkacaklarını vurgulayan Destici, "İlkeli, temiz ve şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Bakın bugün nedir? Sosyal medyada, haberlerde efendim paralar, deste deste, bir il başkanlığı binasında şimdi belediye oradan karıştırılıyor. Öbürü buradan. Şimdi kimse de çıkıp doğruca dürüstçe açıklamada bulunamıyor. Neden? Çünkü ortada bir şey var. Ortada para var. Yani böyle deste deste yapılmış, kule yapılmış paralar var. Bu paraların İstanbul Belediyesi ile CHP İl Başkanlığı arasında bir ilişkinin sonucu ortaya çıktığı söyleniyor. Elbette bu bir iddia. Bunu ortaya çıkaracak olan savcılarımızdır. Biz istiyoruz ki devletin ve milletin bir kuruşuna kim el sürerse o el kırılmalı. Hukuk gereğini yapmalıdır. Kim yaparsa yapsın. Yolsuzluğa, hırsızlığa kim bulaşırsa bulaşsın ondan hesabı mutlaka ama mutlaka sorulmalıdır" diye konuştu.

Destici, konuşmasının ardından kentten ayrıldı.