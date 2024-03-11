Osmaniye'de kuzenini av tüfeğiyle öldüren şüpheli gözaltına alındı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kuzenini av tüfeğiyle vurarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kuzenini av tüfeğiyle vurarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Musa Batur, Bahadırlı köyünde evine gittiği kuzeni Eyüp S. ile tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Eyüp S, evdeki av tüfeğiyle Batur'a ateş etti.
Başından vurulan Musa Batur, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Şüpheli Eyüp S. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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