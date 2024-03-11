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        Osmaniye'de kuzenlerin borç kavgası; 1 ölü

        OSMANİYE'ninKadirli ilçesinde Eyüp S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 14:59 Güncelleme: 11.03.2024 - 15:05
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        Osmaniye'de kuzenlerin borç kavgası; 1 ölü
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        OSMANİYE'ninKadirli ilçesinde Eyüp S. (46), borç meselesi nedeniyle tartıştığı kuzeni Musa Batur'u (48) av tüfeği ile vurarak öldürdü.

        Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Bahadırlı köyü Kıraçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Bahadırlı köyü muhtar adayı Musa Batur, kuzeni Eyüp S.'nin evine gitti. İki kuzen arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Eyüp S., evindeki av tüfeğiyle Musa Batur'a ateş etti. Batur kanlar içerisinde yere yığılırken, bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Batur'un hayatını kaybettiği belirlenirken, şüpheli jandarma ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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