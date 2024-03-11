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        Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 14 şüpheli tutuklandı

        Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 75 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 15:33 Güncelleme: 11.03.2024 - 15:33
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        Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 14 şüpheli tutuklandı
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        Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 75 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 4-10 Şubat'ta kent genelinde yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 75 şüpheli yakalandı.

        Uygulamalarda, ruhsatsız 6 tabanca, 2 av tüfeği, çalıntı minibüs, motosiklet ve bisiklet ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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