Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 61 zanlı tutuklandı
Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 524 şüpheliden 61'i tutuklandı.
Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 524 şüpheliden 61’i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, eylülde kent genelinde yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 524 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 61’i tutuklandı.
Uygulamalarda 23 tüfek, 55 tabanca, 390 uyuşturucu hap, 913 gram uyuşturucu ile çalıntı 2 araç, 8 motosiklet ve 14 bisiklet ele geçirildi.