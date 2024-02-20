Osmaniye'de Çember-12 operasyonunda 19 firari yakalandı
Osmaniye'de, aranan şahıslara yönelik düzenlenen Çember-12 operasyonu kapsamında 19 firari yakalandı.
Osmaniye'de, aranan şahıslara yönelik düzenlenen Çember-12 operasyonu kapsamında 19 firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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