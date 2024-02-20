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        Osmaniye'de Çember-12 operasyonunda 19 firari yakalandı

        Osmaniye'de, aranan şahıslara yönelik düzenlenen Çember-12 operasyonu kapsamında 19 firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 14:42 Güncelleme: 20.02.2024 - 14:42
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        Osmaniye'de Çember-12 operasyonunda 19 firari yakalandı
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        Osmaniye'de, aranan şahıslara yönelik düzenlenen Çember-12 operasyonu kapsamında 19 firari yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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