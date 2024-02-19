Bakan Özhaseki: Bütün konutlarımızı teslim edene kadar buradayız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Osmaniye’de Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni’nde konuştu. Özhaseki, "Bütün konutlarımızı sizlere teslim edene kadar bütün hak sahipleri evlerine oturuncaya kadar ve hak sahibi kardeşlerimiz 'Allah sizden razı olsun, hakkımız helal olsun' deyinceye kadar buradayız" dedi. 6 Şubat depremlerinin Osmaniye’de en çok hasara ve can kaybına neden olduğu Esenevler Mahallesi İstasyon Caddesi üzerindeki yıkılan bina alanlarında incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Korkut Ata Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Amfisi’nde düzenlenen ‘Osmaniye Deprem Konutları Kura Çekilişi’ programına katıldı.

Bakan Özhaseki, burada yaptığı konuşmasında 6 Şubat’ta yaşanan depremlerin büyük bir felaket olduğunu belirterek, “Bu sadece yüzyılın değil bu topraklarda hüküm sürdüğümüz, medeniyet kurduğumuz bin yıl boyunca başımıza gelen en büyük felaketti. ‘Allah bir daha böyle bir felaketi, acıyı yaşatmasın’ diye de dua ediyorum. Bir taraftan da hayat devam ediyor. Çok şükür biraz da içimizde bir mutluluk var. Çünkü geçen bir sene içerisinde hiç durmadan, gece gündüz demeden çalıştık. Bugün evlerimizi yavaş yavaş dağıtmaya başladık. Hak sahibi olan kardeşlerimiz evlerine kavuşunca onların yüzündeki mutluluk dünyaya değer. Bundan dolayı da Allah'a hamd ediyoruz ve işimize bakıyoruz. Bazı kardeşlerimiz evlerinin burada çıktığını görecekler. Çıkmayan kardeşlerim lütfen üzülmesinler. Emin olun bütün hızımızla, onları da yapmaya çalışıyoruz. En geç bir yıl veya bir buçuk yıla kalmadan tamamıyla bütün hak sahiplerimizin evlerini teslim etmiş oluruz. Şunu bilin, sizler evinize oturup, huzurla güvenle, o güzel evlerinizde oturup, dönüp bizlere ‘Kardeşim Allah sizlerden razı olsun’ deyinceye kadar buradayız. ‘Hakkımız helal olsun’ deyinceye kadar buradayız, gitmeyeceğiz. Hiç endişeniz olmasın bundan inşallah” dedi.

‘EN GEÇ 1 YIL İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEK’

Osmaniye’de 11 bin 236 hak sahibinin olduğunu ve 1600 konutun teslim edildiğini söyleyen Özhaseki, “Önümüzdeki ay biraz daha devam edeceğiz. Sonraki aylarda devam edeceğiz. Yeni başladıklarımız Allah izin verirse inşaat süresi olarak hep bir sene diyoruz. Temel attık en geç bir sene içerisinde teslim etmek üzere diyoruz. Burada da bütün konutlarımızı sizlere teslim edene kadar bütün hak sahipleri evlerine oturuncaya kadar ve hak sahibi kardeşlerimiz ‘Allah sizden razı olsun Hakkımız helal olsun’ deyinceye kadar buradayız. İnşallah sizlerin bu duasını almaya devam edeceğiz bizler. Tabii bu çalışmalar, bu gayretler şevkle devam ediyor. Emin olun hepimiz ekip olarak gece gündüz çalışıyoruz. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın” diye konuştu.

'307 BİN KONUTUN YAPIMI DEVAM EDİYOR'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, konuşmasının devamında, muhalefet partilerin genel başkan yardımcılarının konuşmalarını da eleştirerek şöyle devam etti: “Düşünün şimdi deprem olmuş. Bizim anlı şanlı muhalefetteki partilerimizin genel başkan yardımcıları konuşuyorlar. Televizyonlara yansıdı. Hükümet bunun altında kalır. Bunun hesabını veremezler. Bu millet bunları siler atar. Allah sizin iyiliğinizi versin ya. Millet can derdinde, siz hesap peşindesiniz. Bu ne biçim insansınız ya? Nasıl bir insanlıktır bu böyle. O günlerde bir ay içerisinde sert zeminleri arkadaşlarımız tespit ettiler. İki ay içerisinde o konutların temellerini attık. Aceleniz ne, ne oluyor? Niye acele ediyorsunuz ya? Durun bakalım, daha sallanıyor. Görmüyor musunuz? Onu söyleyenler bugün çıkıyorlar diyorlar ki aradan bir sene geçti. Niye evleri teslim etmiyorsunuz? Yahu kardeşim bu akşamdan sabaha kadar boya kutusuna sokup da çıkarılan bir şey değil ki. Bunu söyleyenlere diyorum ki bahçenizde bir tane kümes yapın. Evinizin sadece banyosunu tadilat etmekten bahsedin. Hadi bir tane tadilata girin bakayım ne kadar sürüyor bir görün. Ben 307 bin konuttan bahsediyorum. 390 bin hak sahibiniz var. 307 bin konutu Allah izin verirse en geç bizler de teslim ediyoruz zaten. “Halihazırda deprem bölgesindeki rezerv alanlarda 207 bin bağımsız bölümün yapımı devam ediyor. Şehir merkezlerinde 50 bin konutun, köylerde ise 50 bin çelik köy evinin de yapımına başlanmış durumda. Toplamda 307 bin konutumuzun inşası hızla devam ediyor.” Dün ‘Niye erken başlıyorsunuz’ diyenler bugün ‘Hiç kimseye bir şey vermedi’ diyorlar. Aynı adamlar sonra çıkıyor diyor ki ‘İçinizde alan var mı? Demek ki bunlar akrabalarına dağıtıyorlar. Bunlar demek ki AK Partililere dağıtıyorlar’. Ne diyeyim ya arkadaşlar? Allah ıslah etsin demekten başka emin olun söz bulamıyorum. Ne olur deprem üzerinden siyaset yapmayın. Hiç değilse şu kirli dilinizi insanlara acıları üzerinden yapmayın. Arayın beni, telefonunuza çıkayım. Nerede kaç konuta başladık anlatayım. Görmek istiyorsanız yanınıza düşeyim, tek tek gezdireyim. Ama lütfen insanların acıları üzerinden deprem üzerinden hiç değilse siyaset yapmayın.” Konuşmaların ardından Bakan Özhaseki, Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Seydi Gülsoy ve Derya Yanık, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ile diğer protokol üyeleri, hak sahiplerine evlerinin anahtarını teslim etti. Ardından İl Müftüsü Ali Çakmak, dua okudu. Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerinin ardından esnaf için yapılan Cebelibereket Konteyner Çarşı’yı ziyaret ederek, esnafla sohbet etti, taleplerini dinledi. Özhaseki, afette hasar gördüğü için TOKİ tarafından ‘Yerinde Dönüşüm Projesi’ yürütülecek Adnan Menderes Mahallesi’ndeki Metin Tamer ve Sefa Evler sitelerini incelemesinin ardından kentten ayrıldı.