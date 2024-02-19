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        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 36 zanlı yakalandı

        Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 36 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 18:20 Güncelleme: 19.02.2024 - 18:20
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        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 36 zanlı yakalandı
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        Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 36 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 12-19 Şubat'ta kent merkezindeki bazı adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerde bir miktar esrar, kokain, eroin ve sentetik uyuşturucu ile 3 hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 36 şüpheli emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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