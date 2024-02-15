Osmaniye'de 6 firari hükümlü yakalandı
Osmaniye'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü yakalandı.
Osmaniye'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlülere yönelik kent genelinde çalışma yaptı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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