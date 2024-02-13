Osmaniye'de FETÖ hükümlüsü eski komiser yakalandı
Osmaniye'de FETÖ üyeliğinden 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski komiser, cezaevine gönderildi.
Osmaniye'de FETÖ üyeliğinden 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski komiser, cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toprakkale ilçesindeki uygulamada, kimlik kontrolü yaptıkları H.İ.H'nin FETÖ üyeliğinden hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını belirledi.
Komiserlikten ihraç edildiği belirlenen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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