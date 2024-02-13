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        Osmaniye'de FETÖ hükümlüsü eski komiser yakalandı

        Osmaniye'de FETÖ üyeliğinden 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski komiser, cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 17:20 Güncelleme: 13.02.2024 - 17:20
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        Osmaniye'de FETÖ hükümlüsü eski komiser yakalandı
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        Osmaniye'de FETÖ üyeliğinden 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski komiser, cezaevine gönderildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toprakkale ilçesindeki uygulamada, kimlik kontrolü yaptıkları H.İ.H'nin FETÖ üyeliğinden hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını belirledi.

        Komiserlikten ihraç edildiği belirlenen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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