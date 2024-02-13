Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla giren 24 yabancı uyruklu yakalandı
Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 24 Afganistan uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir zanlı tutuklandı.
Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 24 Afganistan uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki tır parkında, yurda yaşa dışı yollarla girdiği belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma yaptı.
Çalışmada, 24 Afganistanlı ile yabancı uyrukluları ülkeye kaçak yollarla soktuğu belirlenen şüpheli yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı.
Afganistanlılar ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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