Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla giren 24 yabancı uyruklu yakalandı

Afganistanlılar ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki tır parkında, yurda yaşa dışı yollarla girdiği belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma yaptı.

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