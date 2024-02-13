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        Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla giren 24 yabancı uyruklu yakalandı

        Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 24 Afganistan uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 16:02 Güncelleme: 13.02.2024 - 16:02
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        Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla giren 24 yabancı uyruklu yakalandı
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        Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 24 Afganistan uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki tır parkında, yurda yaşa dışı yollarla girdiği belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma yaptı.

        Çalışmada, 24 Afganistanlı ile yabancı uyrukluları ülkeye kaçak yollarla soktuğu belirlenen şüpheli yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı.

        Afganistanlılar ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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