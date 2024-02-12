Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 20 şüpheli tutuklandı
Osmaniye'de polisin asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 88 şüpheliden 20'si tutuklandı.
Osmaniye'de polisin asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 88 şüpheliden 20'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte 5-11 Şubat'ta düzenlenen asayiş denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 88 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 20'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Uygulamalarda ayrıca, ruhsatsız 9 tabanca, 5 av tüfeği, 284 gram uyuşturucu, çalıntı otomobil, motosiklet, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 100 obje ve 3 bin lira ele geçirildi.
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