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        TIR´da yüklü paletlerden 219 kilo uyuşturucu çıktı; 2 tutuklama

         OSMANİYE´depolisin uygulama noktasında durdurarak arama yaptığı TIR´da, ortası kesilen paletlerin arasında 219 kilo 250 gram uyuşturucu skunk maddesi bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 32 milyon TL olduğu belirtilirken, sürücü Hasan Ç. ve yanındaki Bilal G. tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 13:21 Güncelleme: 12.02.2024 - 13:25
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        TIR´da yüklü paletlerden 219 kilo uyuşturucu çıktı; 2 tutuklama
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         OSMANİYE´depolisin uygulama noktasında durdurarak arama yaptığı TIR´da, ortası kesilen paletlerin arasında 219 kilo 250 gram uyuşturucu skunk maddesi bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 32 milyon TL olduğu belirtilirken, sürücü Hasan Ç. ve yanındaki Bilal G. tutuklandı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine dorsesinde palet yüklü TIR durduruldu.

        Hassas burunlu narkotik köpek ile yapılan detaylı aramada, ortası kesilen paletlerin arasından poşetlere sarılı vaziyette, piyasa değeri yaklaşık 32 milyon lira olan 219 kilo 250 gram uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan sürücü Hasan Ç. ve  yanındaki Bilal G., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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        Galeri

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