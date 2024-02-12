Otomobilinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timleri, Yunus Emre Mahallesi'nde devriye görevi sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramada, ayrı ayrı poşetlerde satışa hazır şekilde 646 adet uyuşturucu hap, 28,09 gram metamfetamin, 0,99 gram bonzai ve 0,47 gram kubar esrar ele geçirildi. Sürücü Halid E. (25), gözaltına alınıp, tutuklanırken; araçtaki Suriye uyruklu A.K.(27), M.H. (28) ve S.H. (26) sınır dışı edildi.

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