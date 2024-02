AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin "Osmaniye Aday Tanıtım Toplantısı"nda konuştu:

Osmaniye'de, AK Parti'nin 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde gösterdiği ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Şehit Mehmet Karacatilki Konferans Salonu'nda düzenlenen "AK Parti Osmaniye Aday Tanıtım Toplantısı"nda, demokrasi şölenlerinin Osmaniye'ye hayırlı olmasını diledi.

Birilerinin seçim yaklaştığı zaman kabus gördüğünü belirten Çelik, "Birileri sandık yaklaştığı zaman 'hangi terör örgütü destekçileriyle ittifak yapacağız' diye telaşa düşerler. Birileri, seçimi ve sandığı gördükleri zaman kendi partilerinde iç savaş başlatırlar ama biz sandık gördük mü demokrasi, kardeşlik bayramı yaparız. Biz seçim gördüğümüz zaman milletimizle buluşmak için heyecanlanırız, coşarız, sandığa coşkuyla gideriz." diye konuştu.

Osmaniye'de gördüğü manzaraya değinen Çelik, "Kadın kollarımız, hanım kardeşlerimiz seçimi kazanmış, ana kademe kendi rekorumuzu kırmak için sandığa damga vurmuş ve gençlik kolları 1 Nisan günü Cumhuriyet Halk Partisinin genel merkezinden duyulacak şekilde sandıkları patlatmış." değerlendirmesinde bulundu.

"Seçim, sandık yaklaşırken oralarda hizip savaşları, oralarda komitacılık, oralarda birbirinin ayağını kaydırma başladı." diyen Çelik, şöyle devam etti:

"14 Mayıs'a, 28 Mayıs'a giderken ne olmuştu? Anketlerde diyorlardı "Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak'. Biz de diyorduk ki 'Gel bak Türkiye'nin her tarafına, gel bak Çukurova'ya, gel bak Cebelibereket'e, bütün sokaklar, mahalleler Recep Tayyip Erdoğan diyor' diyorduk. Sonuçta ne oldu, Osmaniye'nin kadınları, 'ak saçlıları', gençleri dedi ki biz ne dersek o. Osmaniye'nin ak kadınları, ak saçlıları, gençleri Recep Tayyip Erdoğan dedi. Bu sandık, inşallah karşımızda herkesle her şey için ittifak yapanların sandığa gömüldüğü ve bir daha çıkmadığı bir seçimin imzası olacak. Bunlar, memleketin hayrına yaptığımız her işte partimizin kurulduğu ilk günden beri karşımıza çıktılar. O günden beri hiç durmadan, duraksama bilmeden bu memleket için yapılacak her türlü iyiliğin karşısına dikilirler. Ama sizler bu salonları, meydanları doldurarak, bu sokakları, mahalleleri demokrasi mücadelemizle nakış gibi işleyerek bütün bu şer cephesinin emellerini, planlarını, kötülüklerini boşa çıkardınız."

Vatandaşların 14 Mayıs ve 28 Mayıs'taki gayretleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçildiğini, Cumhur İttifakı'nı sandıktan Erdoğan'ı en güçlü şekilde çıkardığını aktaran Çelik, 31 Mart'taki seçimlerde de destek istedi.

- İsrail'in Gazze'ye saldırıları

Ömer Çelik, Gazze'de yaşananlara da dikkati çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazze'deki kardeşlerimize karşı katliamın başladığı ilk günde yaptıkları açıklama neydi? İsrail yetkilileri 'Bölgenin haritasını değiştireceğiz' dediler. 'Bölgedeki bütün haritayı değiştireceğiz' şeklinde konuştu İsrail Başbakanı. Bütün bir bölgemizde kaosun, istikrarsızlığın ateşlenmesi şeklinde çeşitli eylemleri ortaya koydular ama biz Türkiye'de sizlerin verdiği destekle Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, ülkemizin istikrarını, gücünü, kuvvetini korumaya devam ediyoruz. Bundan 2-3 sene öncesini hatırlayın. Etrafımızda sınırımızın hemen yakınında, sınırımızın 30 kilometre ilerisinde birtakım odaklar, terör örgütlerine birtakım devletçikler kurdurtmaya çalışıyorlardı. Bu devletçikleri sınırımızın dibinde kurdurarak, bölgemize yeni istikrarsızlıklar getirip, ülkemizi tehdit edecek birtakım gelişmelere imza atmaya çalışıyorlardı. Bunlara Cumhurbaşkanı'mız dedi ki 'Bir gece ansızın gelebiliriz'. Bir gece ansızın Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı ile gittik ve ülkemizin bölünmez bütünlüğü için, tek vatan, tek bayrak, tek devlet, tek millet için hepsini darmadağın ettik."

Çelik, "Şehitler diyarı" diye tanımladığı Osmaniye'nin, memleket için bir mücadele, fedakarlık varsa her zaman bir adım önde olduğunu belirterek, kentin her zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da en güçlü desteği verdiğini vurguladı.

Osmaniye'nin şehitleriyle, gazileriyle verdiği mücadeleyi sandıkta da iradesiyle şimdiye kadar fazlasıyla gösterdiğini dile getiren Çelik, "Etrafta konuşulanlara bakmayın. Türkiye'mizle ilgili kim hangi planı yaparsa yapsın Cumhurbaşkanı'mız başımızda olduğu sürece, sizler, bu salonları, meydanları, sokakları böyle coşkulu bir şekilde doldurduğunuz sürece hiç kimse Türkiye'ye zerre kadar zarar veremez. Ne kara vatanımızdan bir çakıl taşı veririz, ne mavi vatanımızdan bir damla su veririz. Sonuna kadar biriz, beraberiz, birlik bizim için dirlik bizim için deriz." ifadelerini kullandı.

- "Diktatör arıyorlarsa onlar aynaya bakacaklar"

Çelik, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı "diktatör" ifadesini kullandığını, şimdiki genel başkanın ise "ondan da beter" olduğunu söyledi.

Diktatörün, halkını gördüğü zaman tankın, topun, tüfeğin arkasına saklananlara dendiğini belirten Çelik, "Diktatör kendi vatandaşını gördüğü zaman duvarın arkasına saklanana denir. 15 Temmuz gecesi FETÖ namlularını Cumhurbaşkanı'mıza doğrultmuşken, o saklanmayı bırakın vatandaşlarımızla beraber tankın, topun, tüfeğin üzerine yürüdü. Onun için diktatör arıyorlarsa onlar aynaya bakacaklar. Onlar bölücülük arıyorlarsa kimlerle ittifak yaptıklarına bakacalar. Onlar tefrika, fitne siyaseti arıyorlarsa, bugün CHP içerisinde her bir hizbin diğerine karşı olduğu bu gelişmelere bakacaklar. Artık milleti, sandığı, her şeyi unutarak sadece kendi yürüttükleri iç savaşla devam ediyorlar ve bütün yenilginin suçunu Bay Kemal'e yıkmışlar. Siz Bay Kemal'i 28 Mayıs'ta Bay Bay Kemal yaptınız. Şimdi onun yerine geleni de inşallah yerel seçimlerde emekli etmeye hazır gözüküyorsunuz." değerlendirmesini yaptı.

Seçime çok az bir zaman kaldığına işaret eden Çelik, şöyle konuştu:

"Diğerleri aday kavgasına, iktidar kavgasına tutuşmuşken biz birlik, dirlik içerisinde, bu coşkuyla hep birlikte seçimlere doğru ilerliyoruz. Eminim ki Osmaniye bu sefer bu başarıyı kazanmakla kalmayacak. Aynı zamanda kendi rekorunu kıracak. Bakın çok uzun bir yol yürüdük. Neredeyse 100 yıllık gelişmeyi bu iktidar süremiz içerisinde gerçekleştirdik. Türkiye'nin askeri vesayetin bir sözüyle altüst olduğu zamanlar, yargı vesayetiyle felç olduğu zamanlar yaşadık ama sizin verdiğiniz destek, sizden önceki büyüklerimizin verdiği destekle adım adım yürüdük. Ülkemizin demokrasisini bir nakış gibi işleyerek büyüttük. Bakın bu yürüyüşün büyüklüğüne dikkat edin.

Bundan 100 yıl evvel 28 Ekim 1923 günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne demişti? 'Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz'. 1 gün sonra 29 Ekim 1923'te ilk Cumhurbaşkanı'mız tarafından göz bebeğimiz, Cumhuriyetimiz ilan edildi. Aradan 100 geçti. 28 Ekim 2023 günü Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ne dedi? 'Arkadaşlar Türkiye Yüzyılı'nı ilan ediyoruz' dedi. Cumhuriyetin ilanından Türkiye Yüzyılı'nın ilanına geçen sürenin yaklaşık 5'te biri Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, sizlerin verdiği destekle bu büyük demokrasi mücadelesinin kazanımlarını oluşturarak geçti. Şimdi yeni bir seçimle, bu yerel seçimlerde de zaferlerimizin üstüne bir zafer koyacağız. Kazanımlarımızın üstüne bir kazanım daha koyacağız. Türkiye Yüzyılı'nın parlayan şehirleri için, Türkiye Yüzyılı'nın yıldızlaşan şehirleri için ve Türkiye Yüzyılı'nın Osmaniye'si için kararımızı vereceğiz."

Çelik, seçim beyannamesinde açıkladıkları gibi belediyelerin kadınların, gençlerin belediyesi olacağını, onun için sandığa gitmeyi iple çektiklerini dile getirdi.

- Diğer konuşmacılar

AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık da partilerinin siyaset yolculuğunun yerel yönetimlerle, belediyecilikle başladığını anlatarak, Osmaniye'de Cumhur İttifakı olarak kenti gerçek belediyecilikle buluşturacaklarını ifade etti.

AK Parti İl Başkanı Adnan Bayram ise yerel seçimde kentteki tüm belediyeleri kazanmaya hazır olduklarını aktardı.

- Adaylar tanıtıldı

MHP'nin Osmaniye Belediye Başkan adayı İbrahim Çenet'in Cumhur İttifakı adayı olarak destekleneceği kentte, AK Parti'nin tanıtılan ilçe belediye başkan adayları şöyle:

Kadirli: Mustafa Büyükbozdoğan

Bahçe: İbrahim Baz

Düziçi: Mustafa İba

Sumbas: Zeki Demiroğlu

Toprakkale: Bekirhan Uyutmaz

Hasanbeyli: Şevket Yumrutepe

MHP'li Veli Fidan'ın Cumhur İttifakı'nın Türkmen beldesi belediye başkan adayı olarak destekleneceği belirtilen programda, AK Parti'nin tanıtılan belde belediye başkan adayları ise şöyle:

Atalan: Ahmet Uğur İlker Kösek

Böcekli: Doğan Öztürk

Ellek: Abbas Yeşildemir

Yarbaşı: Ökkeş Aksoy

Cevdetiye: Mehmet Özer

Mehmetli: Fatih Seyitoğlu