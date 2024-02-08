Elma yüklü kamyondan çıkan 40 milyon liralık 41 kilo uyuşturucuya 3 tutuklama
OSMANİYE'dedurdurulan elma yüklü kamyonda, piyasa değeri 40 milyon lira olan 41 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.
OSMANİYE'dedurdurulan elma yüklü kamyonda, piyasa değeri 40 milyon lira olan 41 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.
Osmaniye ve Van İl Emniyet müdürlükleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında ortak çalışma yaptı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu taşıdığı tespit edilen elma yüklü kamyonu, takip sonrası otoyolda oluşturulan uygulama noktasında durdurdu.
'PARS' İLE ARAMA YAPILDI
Hassas burunlu narkotik köpeği 'Pars' ile yapılan aramada, kasaların içinden piyasa değeri 40 milyon lira değerinde olan 41 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucunun, Osmaniye'de tek seferde ele geçirilen 'en yüksek metamfetamin miktarı' olduğu belirtildi. Gözaltına alınan sürücü Kenan Ç. ile yanındaki Bülent Ç. ve Kubat B., işlemleri sonrası tutuklandı.
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