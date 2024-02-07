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        Osmaniye'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 100 obje ele geçirildi

        Osmaniye'de, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 100 obje ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 16:24 Güncelleme: 07.02.2024 - 16:24
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        Osmaniye'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 100 obje ele geçirildi
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        Osmaniye'de, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 100 obje ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, A.L'nin kullandığı otomobili şüphe üzerine kontrol noktasında durdurdu.

        Araçtaki aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 100 obje ele geçirildi.

        Ekipler tarafından sürücü ve yanındaki kişi gözaltına alındı.

        Objeler, incelenmesi için Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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