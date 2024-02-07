Osmaniye'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 100 obje ele geçirildi

Ekipler tarafından sürücü ve yanındaki kişi gözaltına alındı.

Araçtaki aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 100 obje ele geçirildi.

Osmaniye'de, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 100 obje ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

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