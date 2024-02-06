Osmaniye'de depremlerde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı

Depremzede vatandaşlar, afette kaybettikleri yakınlarının mezarını ziyaret ederek gözyaşı döktü. Bazı vatandaşlar ise yakınlarının mezarlarını temizleyerek, yanlarında getirdikleri çiçekleri ekti.

Etkinliğe katılan Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Seydi Gülsoy ve Derya Yanık ile beraberindekiler mezarlara karanfil bırakarak, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.