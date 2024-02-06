Osmaniye'de depremde hayatını kaybedenler için dua edildi

Sabah namazının kılınmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi, İl Müftüsü Ali Çakmak tarafından depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Osmaniye'de, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için anma ve dua programı gerçekleştirildi.

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