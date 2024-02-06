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        Osmaniye'de depremde hayatını kaybedenler için dua edildi

        Osmaniye'de, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için anma ve dua programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 07:44 Güncelleme: 06.02.2024 - 08:01
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        Osmaniye'de depremde hayatını kaybedenler için dua edildi
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        Osmaniye'de, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için anma ve dua programı gerçekleştirildi.

        Bülbül Camii'nde gerçekleştirilen programa Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

        Sabah namazının kılınmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi, İl Müftüsü Ali Çakmak tarafından depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

        Namaz sonrası vatandaşlara çorba ikram edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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