Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de Voleybol Üniversiteler Arası Bölgesel Lig müsabakaları başladı

        Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca Osmaniye'de düzenlenen Voleybol Üniversiteler Arası Bölgesel Lig müsabakaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 17:15 Güncelleme: 05.02.2024 - 17:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de Voleybol Üniversiteler Arası Bölgesel Lig müsabakaları başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca Osmaniye'de düzenlenen Voleybol Üniversiteler Arası Bölgesel Lig müsabakaları başladı.

        Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin (OKÜ) spor salonunda gerçekleştirilen organizasyona, 5 üniversiteden 4 kadın ve 5 erkek voleybol takımı katıldı.

        OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, turnuvanın açılış töreninde, müsabakalara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

        Turnuvanın erkekler klasmanındaki ilk maçında Malatya İnönü Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ni 3-0 yendi.

        Voleybol Üniversiteler Arası Bölgesel Lig müsabakaları 9 Şubat'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Kilisedeki saldırıda flaş ayrıntı!
        Kilisedeki saldırıda flaş ayrıntı!
        Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı'nı görevden alacak
        Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı'nı görevden alacak
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Nişanlısının eski erkek arkadaşı kalbinden vurdu!
        Nişanlısının eski erkek arkadaşı kalbinden vurdu!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Taksiciyi İzmir'deki dehşetle tehdit etti!
        Taksiciyi İzmir'deki dehşetle tehdit etti!
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        NYT yazdı: Depremzede ailenin bir yıllık mücadelesi
        NYT yazdı: Depremzede ailenin bir yıllık mücadelesi
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Kadın veli, öğretmeni okulda vurdu!
        Kadın veli, öğretmeni okulda vurdu!
        Algı davası
        Algı davası
        Sahalar için start verildi
        Sahalar için start verildi
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr

        Benzer Haberler

        Özgür Özel, CHP Osmaniye İl Başkanı Döğüşcü'nün cenazesine katıldı
        Özgür Özel, CHP Osmaniye İl Başkanı Döğüşcü'nün cenazesine katıldı
        Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren CHP Osmaniye İl Başkanı Döğüşcü'nün cena...
        Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren CHP Osmaniye İl Başkanı Döğüşcü'nün cena...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Yeni doğum yapan eşini depremde kaybed...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Yeni doğum yapan eşini depremde kaybed...
        CHP Osmaniye İl Başkanı Döğüşcü kalp krizi sonucu vefat etti
        CHP Osmaniye İl Başkanı Döğüşcü kalp krizi sonucu vefat etti
        CHP Osmaniye İl Başkanı Döğüşcü, hayatını kaybetti
        CHP Osmaniye İl Başkanı Döğüşcü, hayatını kaybetti
        Osmaniye'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Osmaniye'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı