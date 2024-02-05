Osmaniye'de Voleybol Üniversiteler Arası Bölgesel Lig müsabakaları başladı
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca Osmaniye'de düzenlenen Voleybol Üniversiteler Arası Bölgesel Lig müsabakaları başladı.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca Osmaniye'de düzenlenen Voleybol Üniversiteler Arası Bölgesel Lig müsabakaları başladı.
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin (OKÜ) spor salonunda gerçekleştirilen organizasyona, 5 üniversiteden 4 kadın ve 5 erkek voleybol takımı katıldı.
OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, turnuvanın açılış töreninde, müsabakalara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.
Turnuvanın erkekler klasmanındaki ilk maçında Malatya İnönü Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ni 3-0 yendi.
Voleybol Üniversiteler Arası Bölgesel Lig müsabakaları 9 Şubat'ta sona erecek.
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