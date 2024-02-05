CHP Osmaniye İl Başkanı Döğüşcü kalp krizi sonucu vefat etti
CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşcü, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşcü, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Döğüşcü (51), dün Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in cenaze töreni için gittiği Çona köyünde fenalaştı.
Ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Döğüşcü'nün kalp krizi geçirdiği öğrenildi.
Yoğun bakım servisine alınan Döğüşcü, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Döğüşcü'nün cenazesi, bugün Kadirli ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.
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