Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren CHP Osmaniye İl Başkanı Döğüşcü'nün cenazesi defnedildi

Cenaze törenine, Döğüşcü'nün ailesi, yakınları ile CHP Genel Başkanı Özel, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in cenaze töreni için gittiği Çona köyünde dün kalp krizi geçiren ve ambulansla kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamayan Döğüşcü için Kadirli ilçesi Cığcık köyünde tören düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.