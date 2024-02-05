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        CHP Osmaniye İl Başkanı Döğüşcü, hayatını kaybetti

        CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşcü (51), geçirdiği kalp krizi nedeniyle tedaiye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 09:58 Güncelleme: 05.02.2024 - 10:00
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        CHP Osmaniye İl Başkanı Döğüşcü, hayatını kaybetti
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        CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşcü (51), geçirdiği kalp krizi nedeniyle tedaiye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

        CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşcü, Şehit Piyade Uzman çavuş Kadir Dingilil´in cenaze töreninde rahatsızlanarak, Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenip, yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Döğüşcü, tüm müdahalelere rağmen, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya Gedik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet Halk Partimizin yılmaz neferi il başkanımız Mehmet Orhun Döğüşçü´yü kaybettik. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun" dedi.

        CHP Osmaniye İl Başkanlığı için 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan ve 3 adayın yarıştığı olağan kongre sonucunda, Mehmet Orhun Döğüşcü 93 oy alarak başkanlığa seçilmişti. Evli ve 1 çocuk babası olan Döğüşcü, bugün Kadirli İlçesi Cığcıklı köyünde ikindi namazının ardından defnedilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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